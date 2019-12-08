وهران.. إنشاء تنسيقية للباحثين في الأورام وبيولوجيين

تم إنشاء تنسيقية جهوية للباحثين في علم الأورام تضم مختصين في الأورام وبيولوجيين من منطقة غرب الوطن، اليوم الأحد.

وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للعلوم البيولوجية المنظم منذ أمس بوهران، وفق ما عُلم من رئيس اللجنة المنظمة البروفيسور بابا حامد باي.

وأوضح نفس المصدر، أنّ هذه التنسيقية تُعتبر فضاء للتبادل والتشاور يجمع مختصين في علم الأورام وعلم الوراثة وبيولوجيين وذلك بغرض تطوير البحوث في مجال السرطان.

وقد أعربت مخابر عمومية وخاصة عن رغبتها في الإنضمام لهذا الفضاء، الّذي حدّد العديد من الأهداف في مجال البحثي في السرطان ومنها إنشاء بنك للحمض النووي الصبغي بمنطقة غرب الوطن، كما أشار إليه ذات المسؤول.

ولفت المتحدّث إلى أنّ التنسيقية مفتوحة للمختصين في هذه المجالات من كل مناطق الوطن، موضحًا أنّ الهدف من هذه البنك هو منح فرص دراسة البصمة الوراثية للمصابين بداء السرطان.