وهران.. إنطلاق أشغال مشروع قرية علمية ببحيرة ضاية مرسلي قريبا

ترأس السعيد سعيود، والي ولاية وهران، اجتماعا حول مشروع إنجاز القرية العلمية ببحيرة “ضاية مرسلي”، بحضور مدير الأشغال العمومية،أعضاء مكتب الدراسات.

وحسب بيان للولاية، استمع الوالي خلال الإجتماع إلى عرض حول المشروع، أين أسدى تعليمات. بضرورة الإنتهاء من دفتر الشروط للإنطلاق في الإنجاز.

يتضمن المشروع الذي تشرف عليه مديرية الأشغال العمومية، إنجاز قرية علمية ببحيرة “ضاية مرسلي”. أو ما تعرف ب”السبخة”، أين سيتم انجاز مساحات خضراء، وفضاءات للراحة. إلى جانب خمسة بنايات يتم استغلالها كقرية علمية يستفيد منها الأساتذة من مختلف جامعات الوطن، ومساحات للتجارة، وممارسة الرياضة.

حيث ستكون هذه القرية الأولى من نوعها وطنيا من حيث الهندسة المعمارية التي ترمز لمدينة وهران. وسيتمّ الشروع في تطهير وتهيئة بحيرة “ضاية مرسلي”، قبل البدء في أشغال الإنجاز.

وسيكون المشروع بمثابة متنفّس جديد للعائلات الوهرانية و لزوار المدينة، حيث سيُضاف إلى الفضاءات الخضراء التي تدعّمت بها الولاية.

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