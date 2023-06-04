قناة النهار وهران: إنطلاق أول دفعة من الحجاج المتجهين للبقاع المقدسة بقلم النهار أونلاين نشر في 04 جوان 2023 - 19:30 شارك غرِّد أرسل 28 0 وهران: إنطلاق أول دفعة من الحجاج المتجهين للبقاع المقدسة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mjWhu اقرأ أيضا الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي بالقالة ولاية الطارف قناة النهار 22 ماي تربية النحل و إنتاج العسل.. شغف عمي علي منذ الصغر قناة النهار 26 ماي صادم جدا😱😱رجال يتنكّرون بالجلباب من أجل السرقة بالدار البيضاء في العاصمة قناة النهار 04 جوان زيارة الشرطي الذي خاطر بنفسه لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده قناة النهار 02 جوان طالع هابط: النوي يطالب وزيرة البيئة بإيجاد حلول سريعة للأودية التي تفرغ قاذوراتها في البحر قناة النهار 23 ماي صريح جدا: هذا هو أكثر شيء ندم عليه الجزائريون في حياتهم قناة النهار 15 ماي "والي بسكرة غاضب من تأخر المشاريع.." كل واحد داير جمهورية في راسو قناة النهار 17 ماي الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 18 ماي كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة قناة النهار 15 ماي صريح جدا: ماذا سيغير الجزائري في حياته لو عاد به الزمن إلى الوراء ؟ قناة النهار 22 ماي