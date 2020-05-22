وهران: إنطلاق حملة توزيع 250 ألف كمامة بمختلف مناطق الولاية

أشرف والي ولاية وهران، اليوم الجمعة، بحي الحمري بوهران على انطلاق حملة واسعة لتوزيع 250 ألف كمامة بمختلف مناطق الولاية، بعد فرض قرار حملها.

وقد اشاد الوالي بالهبة التضامنية الكبيرة التي لمسها خلال تواجده بحي الحمري، من خلال تجند مختلف تنظيمات المجتمع المدني من كشافة اسلامية وهلال احمر وتنظيمات المجتمع المدني والمواطنين، ومساهمتهم في عملية توزيع الكمامات.

وتتواصل هذه العملية حاليا بالعديد من مناطق الظل ومختلف بلديات الولاية، السهر على استفادة المواطنين من الكمامات، كما يتم تنظيم حملات تحسيسية من اجل ضرورة إرتداء الكمامات.