وهران.. إنطلاق عملية واسعة لتنظيف البالوعات بأرزيو

نظمت يوم أمس الثلاثاء، مصالح بلدية أرزيو في وهران، عملية واسعة لتنظيف البالوعات وتطهير الوديان والمجاري، تحسبا للأمطار الموسمية المرتقبة.

وحسب بيان للولاية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، عرفت هذه العملية تخصيص كل الوسائل والعتاد المتحرك التابع لبلدية أرزيو من شاحنات وجرارات.

كما عرفت ذات العملية مشاركة 8 مقاولات خاصة، شاركت كل مقاولة بأربعة عمال، وشاحنة، بالإضافة إلى 3 جرافات.

وشملت هذه العملية، كلا من أحياء وسط المدينة، وواجهة البحر، والطرق والمجاري المؤدية إلى حي البلاطو.

للإشارة، لا تزال هذه العملية متواصلة خلال هذا الموسم، إلى غاية معالجة كل النقاط السوداء التي تم احصاؤها مسبقا على مستوى مدينة أرزيو.