وهران: إنقاذ إمرأة من السقوط من الطابق الخامس بحي مارافال

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية وهران اليوم الجمعة من إنقاذ إمراة كانت محصورة في الطابق الخامس بعمارة بحي مارافال.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بن سنوسي محمد على مستوى حي مارفال بلدية ودائرة وهران، في حدود الساعة 13 سا و 35 دقيقة، من أجل إنقاذ إمرأة تبلغ من العمر حوالي 25 سنة كانت محصورة بالطابق الخامس لعمارة متكونة من طابق أرضي + خمسة طوابق.

وأضاف البيان أن المرأة كانت في حالة صدمة تم إسعافها في عين المكان.

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