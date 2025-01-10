وهران: إنقاذ شخصين بعد سقوطهما بمنحدر جبلي

تمكنت مصالح الحماية المدنية، مساء أمس الخميس، من إنقاذ شخصين بعد سقوطهما في منحدر جبلي، بالمكان المسمى جوالق كاناستال ببلدية بئر الجير في وهران.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدات الحماية، مدعومة بفرقة التدخل في الأماكن الصعبة والوعرة وفرقة من الغطاسين من أجل إنقاذ شخصين بعد سقوطهما بمنحدر جبلي.

حيث توجهت ذات المصالح لعين المكان، وتم إنقاذ الشابين الأول الذي يبلغ من العمر حوالي 30 سنة. والثاني يبلغ من العمر حوالي 32 سنة.

الشابان يعانيان من إصابات متفاوتة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في عين المكان. ليتم تحويلهما نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو .