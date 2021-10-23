وهران: إنقاذ شخص حاصرته مياه الأمطار ببئر الجير

تمكنت وحدات الحماية المدنية، اليوم السبت، من إنقاذ شخص داخل سيارته حاصرته مياه الأمطار، بحي بلقايد ببلدية بئر الجر.

وحسب المديرية العامة للحماية المدنية، فقد تدخلت وحداتها أيضا من أجل إخراج 5 سيارات حاصرتهم مياه الأمطار. على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية حاسي مفسوخ. مشيرة إلى أن الطريق مقطوع ولا تزال عملية إمتصاص المياه جارية.

كما سجلت الحماية المدنية، تسرب مياه الأمطار داخل 03 مساكن فوضوية في المكان المسمى راس فانكون بوهران.

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