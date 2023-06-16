وهران.. إنقاذ 13 شخصا من عائلة واحدة إثر انقلاب قارب نزهة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية وهران، اليوم الجمعة، من إنقاذ عائلة إثر انقلاب قارب نزهة بعرض البحر.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن العائلة متكونة من 13 شخصا كانوا في نزهة بعرض البحر قرب الميناء بلدية و ولاية وهران .

وقد تدخلت اسعافات الحماية المدنية على الساعة 18سا20د من أجل إنقاذ هذه العائلة، حيث تمت العملية بنجاح دون تسجيل خسائر في الأرواح.

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