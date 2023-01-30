وهران: إنقاذ 16 شخصا من الإختناق إثر حريق بعمارة عدل في مسرغين

تمكنت الوحدات العملية للحماية المدنية بولاية وهران من إنقاذ 16 شخصا من الإختناق بداخل عمارة إثر اندلاع حريق.

كما تم إنقاذ أربعة أشخاص من جنس ذكر ، سبعة من جنس أنثى و خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة إلى 58 سنة. بينما كانوا يعانون من ضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم للدخان الصاعد. إثر حريق اندلع بعمارة على مستوى حي عدل أحمد زبانة بمسرغين دائرة بوتليليس.

الحريق شب بالخيوط الكهربائية لسلالم عمارة ذات التسعة طوابق. ما أدى إلى اختناق الضحايا الـ 16 الذين تم إسعافهم في عين المكان. فيما تم تحويل أربعة منهم نحو مصلحة الإستعجالات لمستشفى وهران الجامعي.

فيما تم بفضل التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية من إخماد الحري.ق ومنع امتداده إلى باقي الخيوط الكهربائية وباقي الطوابق.