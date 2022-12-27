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وهران: إنقاذ 3 أشخاص في حريق شقة بحي عدل إيسطو في بئر الجير

بقلم م .فيصل
وهران: إنقاذ 3 أشخاص في حريق شقة بحي عدل إيسطو في بئر الجير
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تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق على مستوى حي عدل إيسطو  بلدية ودائرة بئر الجير في وهران.

وحسب بيان ذات المصالح الحادث وقع في حدود الساعة الساعة 21 ساعة و 33 دقيقة بحي عدل إيسطو  ببئر الجير. وتمثل في حريق نشب على مستوى مطبخ داخل مسكن متكون من ثلاثة غرف بالطابق السابع بعمارة متكونة من تسعة طوابق.

وخلف الحريق إصابة 3 أشخاص وهم رجل يبلغ من العمر حوالي 87 سنة، إمرأة تبلغ من العمر حوالي 63 سنة. وكذا طفل يبلغ من العمر حوالي 6 سنوات يعانون من حالة إختناق خفيفة تم إسعافهم في عين المكان.

رابط دائم : https://nhar.tv/vckGV
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