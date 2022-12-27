وهران: إنقاذ 3 أشخاص في حريق شقة بحي عدل إيسطو في بئر الجير
بقلم م .فيصل
تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق على مستوى حي عدل إيسطو بلدية ودائرة بئر الجير في وهران.
وحسب بيان ذات المصالح الحادث وقع في حدود الساعة الساعة 21 ساعة و 33 دقيقة بحي عدل إيسطو ببئر الجير. وتمثل في حريق نشب على مستوى مطبخ داخل مسكن متكون من ثلاثة غرف بالطابق السابع بعمارة متكونة من تسعة طوابق.
وخلف الحريق إصابة 3 أشخاص وهم رجل يبلغ من العمر حوالي 87 سنة، إمرأة تبلغ من العمر حوالي 63 سنة. وكذا طفل يبلغ من العمر حوالي 6 سنوات يعانون من حالة إختناق خفيفة تم إسعافهم في عين المكان.
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