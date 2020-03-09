وهران: إنقاذ 7صيادين تعرض قاربهم للإحتراق بعرض شاطئ مداغ

أنقذ عناصر من حرس السواحل التابعين للناحية الاقليمية لوهران 7 صيادين الذين كانوا على متن قارب الصيد بعد تعرضه للاحتراق.

عملية الانقاذ تمت اثر تعرض قارب صيد بطول 10 امتار للاحتراق على بعد اميال بحرية عن شاطئ مداغ التابع لعين الكرمة ببوتليليس في وهران.

حرس السواحل تدخلوا مباشرة بعد تلقهم لبلاغ باستعمال زورق مطاطي و3 غطاسين تمكنوا من انقاذ الصيادة السبعة الذين كانوا على متن قارب الصيد.

وذلك بعد تعرضه للاحتراق حيث نجوا بإعحوبة من الموت بعد رمي انفسهم بالبحر وقت اندلاع النيران في القارب.

وتم اجلاؤهم وتحويلهم الى اليابسة قبل نقلهم على متن سيارة اسعاف الى العيادة المتعددة الخدمات للتكفل بهم وهم الان بصحة جيدة. علما انه لم يتم بعد تحديد اسباب تعرض القارب لحادث الاحتراق بعرض البحر نجا منه 7 اشخاص كانوا قد خرجوا في رحلة صيد.