وهران: إنهيار سلالم بناية بشارع العربي بن مهيدي وإجلاء العائلات المحصورة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، اليوم السبت، بشارع العربي بن مهيدي، من أجل حادث انهيار لسلالم بناية متكونة من طابق أرضي +أربعة طوابق.

وتوجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان، أين تم تقديم الإسعافات الأولية لشخص يبلغ من العمر 50 سنة، يعاني من إصابة على مستوى الرأس.

وقد تم تحويل المصاب نحو مصلحة الإستعجالات بمستشفى وهران الجامعي.

كما تم تسجيل حالة صدمة لشخصين من جنس ذكر الأول يبلغ من العمر حوالي 80 سنة والثاني يبلغ من العمر 16 سنة تم تحويلهم نحو نفس المستشفى.

وتم إجلاء العائلات المحصورة بإستعمال السلالم الميكانيكية.