وهران: إيداع امرأة ورجل في قضية تبييض الأموال

تمكنت عناصر الشرطة لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة لتبييض الأموال. المتأتية عن نشاط إجرامي لبيع المؤثرات العقلية، وتوقيف شخصين.

كما جاءت العملية بعد المعلومات المحصّل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام افراد هذه الشبكة بعملية تبييض الأموال. عن طريق بناء وشراء العقارات ومركبات فاخرة قصد طمس حقيقتها وإدخالها للتداول. أين بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات من عقارات ومركبات ما يفوق 28 مليار سنتيم.

التحريات والتحقيقات التي باشرها محققو الفرقة تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، مكّنت من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهما ليتم توقيفهما.

وأسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية يقارب 5 ملايير سنتيم. حجز كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر. 4 مركبات فاخرة و3 دراجات نارية . ساعات فاخرة و 9 حاصلة للدراهم قيمة الواحدة منها 20 مليون سنتيم.

وتم تحرير اجراء قضائي ضد المتورطان موضوعه تبييض الأموال قُدما بموجبه أمام العدالة، أين صدر في حقهما أمر إيداع.

