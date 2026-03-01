وهران.. إيداع جماعة أشرار استغلت 3 شقق لإخفاء المخدرات

تمكن عناصر الشرطة للأمن الحضري 17 بأمن ولاية وهران من شل النشاط الاجرامي لشبكة اجرامية منظمة عابرة للحدود. ينشط أفرادها في مجال نقل وتخزين وترويج المخدرات.

العملية جاءت بناءً على معلومات محصّل عليها ميدانيا مفادها تواجد شبكة عابرة للحدود بقطاع الاختصاص. ينشط افرادها في بيع ونقل وتوزيع والمتاجرة بهذه السموم، متخذين من 3 شقق وكرا للتخزين. يقوم بتموينهم بهذا السموم أقاربهما اللذان يقيمان بالمغرب، واللذين هما محل عدة أوامر بالقبض.

التحريات التي باشرها محققو المصلحة، بالتنسيق الدائم مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا، مكّنت من تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم. وتوقيفهم الواحد تلو الآخر.

كما أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة. ضبط 7 كلغ و100غرام من الكيف المعالج.

وحجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 139 مليون سنتيم، وآخر قدره 30 يورو.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة بموجب إجراء قضائي موضوعه جناية التصدير والاستيراد. النقل، الحيازة والتخزين، قصد البيع للمخدرات ضمن شبكة اجرامية عابرة للحدود، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور