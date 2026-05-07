وهران.. إيداع 13 متهما الحبس شكّلوا عصابة إجرامية للاتجار بالمخدرات وحجز قرابة 84 كلغ من الكوكايين

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا مكافحة جرائم المخدرات بإيداع 13 متهما رهن الحبس المؤقت. على ذمة التحقيق لضلوعهم في قضية الإتجار الغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث كللت عملية توقيف المتهمين من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين. يقدر وزنها إجمالا بـ83 كغ و 457 غرام.

كما تم في إطار التحقيق القضائي المفتوح متابعة المتهمين الموقوفين بتهم تتعلق بجناية الإستيراد والحيازة. والنقل والتخزين والحصول على المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة. و التي من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية وجناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية. وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وحسب بيان صحفي أمس الأربعاء كشفت نيابة الجمهورية ان ملابسات القضية اتنطلقت في إطار مكافحة جرائم المخدرات. والمؤثرات العقلية قامت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. بعد توقيف المدعو (م.صادق أمين) البالغ من العمر 39 سنة. و المدعو (ح.عبد الرحيم) البالغ من العمر 40 سنة بوهران. في حالة تلبس بحيازة كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) يقدر وزنها بـ 3 كغ.

في حين، توصل التحقيق الابتدائي إلى حجز كميات أخرى من المخدرات كوكايين) ليبلغ الوزن الإجمالي 83 كغ و 457 غرام.

كما يضيف ذات المصدر العملية أسفرت عن توقيف 04 أشخاص آخرين وكشف ضلوع 07 آخرين في الجريمة.

و بتاريخ 06 ماي 2026 تم تقديم أطراف القضية البالغ عددهم 13 شخصا أمام نيابة المحكمة. للتحقيق معهم وانجاز ملف جزائي ضدهم.

