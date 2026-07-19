وهران.. إيداع 3 أشخاص الحبس بعين الترك لاستغلالهم حظيرتي سيارات بالشاطئ دون رخصة

أصدرت محكمة عين الترك، اليوم الأحد، حكمًا يقضي بإدانة ثلاثة أشخاص بعقوبة 6 أشهر حبسًا نافذًا مع الإيداع الفوري، على خلفية تورطهم في قضية استغلال حظيرتين للسيارات دون رخصة بشاطئ بوسفر.

وحسب بيان لولاية وهران، جاء توقيف المتهمين، يوم الجمعة الماضي، خلال مداهمة نفذتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة عين الترك. في إطار البرنامج المسطر لضمان مجانية الشواطئ وحماية المصطافين، تنفيذًا لتعليمات والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان.