وهران.. اتخاذ كلّ الإجراءات لضمان مجانية الشواطئ

أشرف إبراهيم أشان والي ولاية وهران، اليوم الثلاثاء، من شاطيء مداغ ، على عملية الانطلاق في تجهيز الشواطئ، وتنصيب الشمسيات والكراسي، والطاولات، ووضعها تحت تصرّف المواطنين مجانًا.

ووقف الوالي ميدانياً على العملية، التي تمت بحضور أعضاء اللّجنة الأمنية، المدير الولائي للحماية المدنية. رؤساء الدوائر، مدراء الهيئة التنفيذية، رؤساء البلديات الساحلية، حيث ستشمل كلّ شواطئ الولاية.

كما أكّد والي ولاية وهران حرصه على اتخاذ كلّ الإجراءات لضمان تطبيق مجانية الشواطئ، ومنع ظاهرة الاستيلاء عليها. مشيرا بأن الأجهزة الأمنية ستسهر على منع هذه السلوكات، لحماية الطابع العمومي والمجاني للشواطئ، والتصدي للممارسات غير القانونية التي كانت تقيد حق المواطنين في الاستفادة الحرة من الشواطيء.

يشار أنه تمّ تكوين 250 عون تلقوا تكوينا قاعديا لتأطير الشواطئ واستقبال المواطنين .

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