وهران.. احباط تسويق حوالي 3 قناطير لحوم بيضاء وحمراء فاسدة

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران من احباط محاولة تسويق كمية من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة.

العملية على اثر دورية روتينية على مستوى الطريق الولائي رقم 74 الربط بين بلدية حاسي بونيف ودوار بوجمعة اين تم توقيف مركبتين الاولى من نوع “مازدا هليكس”.

أسفرت عملية تفتيشها عن ضبط قنطار و44 كلغ من اللحوم الحمراء نوع لحم غنم والثانية من نوع “شانا” دون غطاء تم العثور بداخلها بعد تفتيشها على قنطار و28 كلغ من اللحوم البيضاء.

بعد المعاينة االبيطرية تبين انها غير صالحة للاستهلاك البشري حيث رفعت مخالفات للسائقين متمثلة في عدم امتلاك السجل التجاري، عدم مراعاة شروط التخزين والتبريد وعدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي.