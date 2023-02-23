وهران.. احباط تهريب أكثر من 10 آلاف قرص إكستازي مموهة بالمكسرات

تمكنت عناصر من السرية الاقليمية للدرك الوطني بوهران ممثلة في فرقة أمن الطرقات بالمرسى الكبير من احباط محاولة تهريب كمية معتبرة من أقراص الاكستازي.

العملية تمت خلال قيام ذات العناصر بخدمة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 2 الرابط بين مدينة وهران بلدية المرسى الكبير.

ليتم توقيف مركبة من نوع فولزفاڨن حيث وبعد تفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة تقدر بـ 10785 قرص من نوع اكستازي مخبأة باحكام بعلبة كرطونية مموهة بالمكسرات ومبلغ 30 الف دج يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه السموم فيما تم توقيف سائق المركبة البالغ من العمر 34 سنة.