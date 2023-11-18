وهران..  ارتفاع حصيلة حريق شاحنة إلى 8 وفيات

ارتفعت حصيلة وفيات حادث حريق شاحنة الذي وقع يوم الاثنين المنصرم ببلدية البرية بولاية وهران إلى 8 وفيات.

وتوفي أمس الجمعة شخص ثامن متأثرا بإصاباته، حيث كان يعاني من حروق من الدرجة الثالثة، وذلك على مستوى المؤسسة. المتخصصة في الحروق الدكتور وهراني فتحي مصطفى، فيما لا يزال جريح آخر على مستوى مصلحة الانعاش بنفس المؤسسة الاستشفائية. حسبما أفادت به باهي يمينة، مكلفة بالاعلام بالمؤسسة المتخصصة في الحروق الدكتور وهراني فتحي مصطفى للإذاعة الوطنية.

جدير بالذكر، أن حادث حريق شاحنة من الحجم الصغير كان علي متنها عمال على الطريق الرابط بين بلديتي البرية ووادي تليلات، خلف وفاة خمسة أشخاص متفحمين بعين المكان وإصابة أربعة آخرين بحروق توفي منهم ثلاثة متأثرين بإصاباتهم .

وتم فتح تحقيق إبتدائي في هذا الحادث أسند إلى فرقة الدرك الوطني بوادي تليلات لتحديد ظروف وملابسات القضية وتقديم المسؤولين عنها إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات.