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وهران: استحداث لجنة ولائية مكلفة بمتابعة إجراءات وشروط التنصيب على مستوى الشركات

أخبار الجزائر
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وهران: استحداث لجنة ولائية مكلفة بمتابعة إجراءات وشروط التنصيب على مستوى الشركات
بقلم نسرين محفوف

تم على مستوى ولاية وهران، انشاء لجنة مكلفة بمتابعة اجراءات وشروط التنصيب على مستوى جميع الشركات المتواجدة عبر إقليم الولاية.

وحسي بيان ولاية وهران، فإن الخلية مقرها في الولاية وتتشكل من رئيس ديوان الوالي رئيسا، مدير التشغيل، مدير الصناعة والمناجم.

بالإضافى الى رئيس لجنة التنمية المحلية. التجهيز، الاستثمار والتشغيل على مستوى المجلس الشعبي الولائي، رئيس الدائرة المعني.

وكذا مدير الصندوق الوطني التأمينات الاجتماعية للاجراء، رئيسة فرع الوكالة الوطنية للتشغيل بوهران، التي تتولى ايضا مهام أمانة اللجنة.

كما يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص له مؤهلات يدعمها في مهامها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=962471

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