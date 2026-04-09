شحنة جديدة..استقبال أكثر من 19 ألف رأس غنم مستوردة

رست اليوم الخميس، بميناء وهران السفينة EPSILONK القادمة من إسبانيا، وذلك على مستوى رصيف السنغال (رقم 08). محملة بأكبر شحنة من الأغنام يتم استقبالها على مستوى الموانئ الجزائرية إلى غاية اليوم. المقدرة بـأزيد من 19000 رأس غنم.

و تندرج هذه العملية في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية الوطنية لضمان تموين السوق الوطنية وتوفير الأضاحي في أحسن الظروف. مع احترام جميع الشروط الصحية والتنظيمية المعمول بها.

