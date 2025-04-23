وهران.. افتتاح الصالون الدولي للسياحة

أشرف سمير شيباني، والي ولاية وهران، اليوم الأربعاء، على افتتاح الطبعة الـ 15 للصالون الدولي للسياحة والسفر والنقل والتجهيزات وخدمات الفندقة والمطاعم ( سياحة 2025).

وحسب مصالح الولاية، الافتتاح تم بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير الاستثمار السياحي بوزارة السياحة. المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة، رئيس دائرة وهران بالنيابة. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، مدير السياحة. مدير التجارة، المندوب الجهوي للغرب لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

ويعرف هذا الصالون المنظم من 23 الى 26 أفريل بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد”. مشاركة أزيد من 200 عارضا من الجزائر ومن عدة دول.

حيث يجمع هذا الحدث الفاعلين في القطاع بهدف تعزيز السياحة الجزائرية و إبراز هذه الوجهة. ومن أجل اكتشاف الفرص الجديدة وتبادل الخبرات وإبرام عقود الشراكة. كما يُعدّ فرصة للفاعلين المحليين لتطوير شبكاتهم والتوسع على المستوى الدولي بالنظر لما تزخر به الجزائر من إرث ثقافي وتاريخي وطبيعي وإمكانيات هائلة في مجال السياحة.

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