وهران.. اقتناء أضاحي العيد لفائدة الأطقم الطبية المسخرة لمحاربة كوفيد 19

تم اقتناء أضاحي العيد لفائدة الأطقم الطبية المسخرة في إطار محاربة وباء كوفيد 19، في وهران.

وحسب صفحة الولاية على فايسبوك، جاءت هذه العملية، بمبادرة من والي ولاية وهران، وفي إطار احياء شعيرة عيد الاضحى المبارك.

وتم على مستوى مختلف الفنادق المسخرة لإقامة الاطقم الطبية من أطباء وشبه طبيين نحر أضاحي العيد، في اجواء حميمية بحضور كافة الأطباء والأعوان شبه الطبيين.

واستحسن أفراد السلك الطبي، هذه المبادرة، خاصة وأنهم يحيون عيد الأضحى بعيدا عن ذويهم وأهلهم.

كما تم أيضا تخصيص حصة من أضاحي العيد لفائدة المؤسسات التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي، على غرار دار الطفولة المسعفة وديار الرحمة والتكفل بالاشخاص المسنين وغيرها من المؤسسات على مستوى الولاية.