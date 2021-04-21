وهران: اكتشاف مذبح سري وحجز أكثر من 10 قناطير لحوم بيضاء

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لوادي تليلات بوهران من اكتشاف مذبح سري للدواجن باحدي المزارع.

وتم حجز أكثر من 3 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

العملية تمت استغلالا لمعلومات واردة، تفيد بوجود مذبح غير شرعي بإحدى مزارع قرية التوميات التابعة لبلدية وادي تليلات.

حيث بعد التنقل إلى عين المكان، تم اكتشاف مرآب مفتوح الأبواب.

وبعد معاينته، تم ضبط كمية من اللحوم البيضاء للديك الرومي مذبوحة غير منزوعة الأحشاء، والمقدر وزنها بأكثر من 3 قناطير.

بالإضافة إلى سكينين من الحجم الكبير وميزان آلي.

كما تمكنت سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بوهران في عملية أخرى، من حجز 7 قناطير لحوم بيضاء و23 كغ أحشاء.

وتمت خلال خدمة خارجية متمثلة في شرطة الطريق عبر الطريق الوطني رقم2، الرابط بين مدينتي عين الترك ووهران.

وقامت بوقيف شاحنة تبريد من نوع كيا، أسفرت عملية تفتيشها عن ضبط 7 قناطير لحوم بيضاء و23 كغ أحشاء.

بالإضافة إلى أن صاحب السلعة لا يحوز على أية وثيقة تسمح بممارسة هذا النشاط، وعدم حيازته لشهادة الاعتماد الصحي.