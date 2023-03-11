وهران.. اكتشاف ورشة سرية لتوضيب الملح غير مطابقة للمعايير بأكياس سكر

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبغمراسن بوهران من اكتشاف ورشة لتعليب وتوضيب مادة الملح غير مطابقة للمعايير بأكياس سكر.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتواجد مستودع سري يمارس نشاطا تجاريا غير قانوني حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية تنقلت إلى عين المكان.

بعد تفتيش الورشة ومعاينته تبين أن المادة الأولية الملح مشحونة باكياس كبيرة الحجم مكتوب عليها سكر ابيض مكرر.

وقد تم ضبط أكثر من 18 الف كلغ من مادة الملح، 40 لفة لتعليب مادة الملح، 172 كيس ملخ لدباغة الجلود بوزن 25 كلغ للكيس الواحد، التين لتعليب الملح.

وبعد إجراء التحاليل الفيزيوكيميائية على مادة الملح تبين أنه خالي من اليود ليتم رفع جملة من المخالفات ضد صاحب الورشة.