وهران: الأطباء يجرون عملية جراحية ناجحة لمريضة مصابة بكورونا

أجرى اليوم أطباء قسم جراحة العظام بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر وهران تحت إشراف البروفسور تابتي محمد، بمساعدة أطباء وأعوان التخدير، والمساعدين الطبين، عملية جراحية لمريضة مصابة بفيروس كورونا.

وحسب بيان ذات المؤسسة فإن المريضة تبلغ من العمر 88 سنة تعاني من كسر في الطرف العلوي لعظمة الفخد.

وقد تمت العملية وسط إجراءات وقائية وإحترازية مشددة لتفادي إنتقال العدوى إلى الاطباء والشبه الطبيين المتواجدين في غرفةالعمليات.

العملية الجراحية تمت في إحدى غرف العمليات الثلاثة المخصصة لمرضى الكوفيد 19.

وتم انشاء على مستوى جناح العمليات المركزي بالمؤسسة منذ بداية جائحة الكورونا مسار خاص بمرضى الكوفيد أوللمشتبه بإصابتهم بالفيروس والذين يحتاجون الى تدخل جراحي، وهو منفصل تماما عن باقي غرف العمليات الأخرى، وذلك لحماية المرضى والعمال من خطر إنتقال عدوى الكورونا اليهم.

