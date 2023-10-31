وهران: الأمن يحبط محاولة قتل شاب بعد اختطافه من محل تجاري

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالأشخاص التابعة لفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بوهران من الإيقاع بجماعة أشرار مختصة في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

وهي العملية النوعية التي تمت استغلالا لمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر عملية اختطاف شاب من داخل محل تجاري ووضعه في خلفية المركبة.

على الفور قامت فصيلة المساس بالأشخاص التابعة لـفرقة مكافحة الجريمة الكبرى. بمباشرة التحقيق في القضية تمكنت خلالها وفي ظرف وجيز من تحديد هويات المتورطين ووجهة المركبة.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و30 سنة. وحجز المركبة استخدمتها العصابة لتنفيذ مخططها الإجرامي.