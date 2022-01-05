وهران..الأمن يحجز 73 وحدة شيشة في مداهمة لمحل مشمّع

حجزت عناصر من امن دائرة بئر الجير بوهران، في عمليات شرطة ومراقبة لمحلات 73 شيشة بلواحقها و105 وحدة فحم بكافة مستلزماتها.

العملية التي باشرتها مصالح الأمن تمت في إطار المراقبة الدورية للمحلات التجارية التي تم وقف نشاطها وتشميعها.

وأيضا لمحاربة ظاهرة تعاطي الشيشة غير المرخص بها.

لتتمكن بعد عمليات مداهمة بذات البلدية من حجز 73 قارورة شيشة، 105 حبة فحم, علبة تحتوي على 50 وحدة من الفحم .

و11 حامل مادة المعسل مملوءة و62 حامل معسل فارغة، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف البالغ من العمر 33 سنة.