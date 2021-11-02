وهران: الأمن يداهم محلي “شيشة” ينشطان بصفة غير قانونية

تمكنت عناصر الأمن الحضري التاسع بوهران في عمليتين متفرقتين من مداهمة محلي شيشة كانت تنشط بصفة غير قانونية. ومن دون سجل تجاري بعد قرار تشميعها ووقف نشاطها.

وتمت العملية بعد خرجات للأمن في إطار مراقبة المحلات التجارية ومحاربة ظاهرة تعاطي الشيشة غير المرخص بها. وأسفرت العمليتين عن حجز 25 أداة بكل لواحقها، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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