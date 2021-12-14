وهران: الأمن يطيح بسارقي محل مجوهرات بالكسر
تمكنت عناصر من الأمن الحضري التاسع بولاية وهران من الإطاحة بعصابة إجرامية تورط عناصرها الثلاث في السرقة بالكسر لمحل مجوهرات.
واستعمل المعتدون على محل المجوهرات أسلحة بيضاء محظورة ودراجة نارية كاتوا محل بحث في قضايا مماثلة.
وجاءت العملية إستغلالا لشكوى أودعها الضحية تفيد بتعرض محله المتواجد بحي العقيد لطفي للسرقة بالكسر طالت محله لبيع المجوهرات. كما أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتورطين الذين كانوا يتخذون من محل حلاقة بالقرب منه وكرا لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية ومخبأ لتخزين المسروقات والأسلحة المستعملة في السرقة.
ليتم توقيف اثنين منهم بالمكان نفسه بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية فيما تم بعدها إلقاء القبض على شريكهما الثالث.
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وهران: تفكيك خلية من 9 أشخاص ينتمون للتنظيم الإرهابي رشاد
كما تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من تفكيك خلية إرهابية تنشط لصالح التنظيم الإرهابي “رشاد”. وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني الخلية مكونة من 9 أشخاص، من بينهم عناصر خطيرة.
وأضاف بيان الوزارة تم تقديم أفراد الخلية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨديل بوهران، الذي أمر بإيداع 6 منهم الحبس المؤقت.وكذا وضع الـ 3 الآخرين تحت الرقابة القضائية.
الموقوفون يضيف البيان توبعوا بتهم تتعلق بالانخراط في منظمة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات. وكذا واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تجنيد الأشخاص ودعم الأعمال الإجرامية لهذه المنظمة.
بالإضافة كذلك إلى تهم نشر أفكارها المتطرفة عن طريق منشورات دعائية تخريبية من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا والدفاع الوطني.
العملية جاءت في إطار مكافحة الإرهاب والأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا.
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