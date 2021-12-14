وهران: الأمن يطيح بسارقي محل مجوهرات بالكسر

تمكنت عناصر من الأمن الحضري التاسع بولاية وهران من الإطاحة بعصابة إجرامية تورط عناصرها الثلاث في السرقة بالكسر لمحل مجوهرات.

واستعمل المعتدون على محل المجوهرات أسلحة بيضاء محظورة ودراجة نارية كاتوا محل بحث في قضايا مماثلة.

وجاءت العملية إستغلالا لشكوى أودعها الضحية تفيد بتعرض محله المتواجد بحي العقيد لطفي للسرقة بالكسر طالت محله لبيع المجوهرات. كما أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتورطين الذين كانوا يتخذون من محل حلاقة بالقرب منه وكرا لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية ومخبأ لتخزين المسروقات والأسلحة المستعملة في السرقة.

ليتم توقيف اثنين منهم بالمكان نفسه بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية فيما تم بعدها إلقاء القبض على شريكهما الثالث.

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