وهران: الأمن يطيح بشبكة باعت رجل أعمال بذورا “تعالج” السرطان بأكثر من نصف مليار

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من الإيقاع بشبكة اجرامية منظمة مختصة في النصب والاحتيال عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أفراد الشبكة يقومون ببيع بذور كمواد صيدلانية معالجة لمرضى السرطان. أين تم توقيف خلالها 4 أشخاص مع حجز ما يفوق 1400 حبة. بقيمة 6 آلاف دج الواحدة إلى جانب مبلغ يفوق 72 مليون سنتيم و200 اورو.

العملية النوعية تمت استغلالا لشكوى أودعها مسير شركة خاصة تفيد بتعرضه للاحتيال من طرف الشبكة التي سلبته 570 مليون. مقابل كمية من البذور تدعي “ميكو كوغوسول” قدرت بـ 1400 حبة ادعوا انها تعالج مرضى السرطان.

مصالح الأمن باشرت تحقيقاتها الواسعة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين. من بينهم المشتبه بها الأولى التي كانت متلبسة بحيازة صنف من البذور ومبلغ مالي.

كما مكنت التحريات الأولية من الوصول إلى باقي أفراد الشبكة بعد تمديد الاختصاص، أين تم حجز كمية البذور سالفة الذكر، مبلغ 72 مليون سنتيم و200 اورو. بالأإضافة كذلك إلى قصاصات مهيأة للتزوير وهواتف نقالة.

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وهران: مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة

تمكنت عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة. وتمت هذه العملية، بالتنسيق مع مديرية التجارة، أين تم اكتشاف ورشة سرية لإنتاج وتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة. كما تم حجز بداخل الورشة، 10 اطنان، و4 قناطير و80 كلغ من مختلف أنواع بهارات الطبخ. موجهة للتسويق بالمحلات التجارية إلى جانب حجز معدات تحضير وطحن. وجاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتحويل مستودع لورشة لإنتاج وتحضير التوابل وتعليبها باستعمال علامة تجارية مقلدة بحي “سافينيو” لتسويقها بالمحلات التجارية. وبعد استصدار اذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تمت مداهمة المستودع. أين تم حجز معدات ومواد تعليب وطحن وكمية من التوابل. كما تم اتخاذ اجراءات قضائية ضد صاحب المخزن البالغ من العمر 28 سنة.

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