وهران: الإطاحة بأفراد شركة وهمية لبيع السيارات تحتال على ضحاياها

تمكنت عناصر من دائرة السانيا بوهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال تحت غطاء شركة وهمية لبيع السيارات راح ضحيتها 6 اشخاص تم توقيف خلالها 3 متورطين تتراوح أعمارهم مابين 28 و 54 سنة.

العملية تمت استغلالا لشكوى أحد الضحايا تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل مؤسسة وهمية المسماة تجارة بالتجزئة للسيارات الجديدة. كانت تحتال على الزبائن وتوهمهم ببيع لهم مركبات جديدة مقابل مبالغ مالية معتبرة تفوق 340 مليون سنتيم .

التحريات الأولية مكنت من تحديد هوية المتورطين ومكان تواجدهم. وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بالتفتيش. تم توقيف المشتبه فيهم واسترجاع مبالغ مالي من عائدات النصب والإحتيال قدره 01 مليار و15 مليون سنتيم. بالإضافة إلى معدات وأجهزة أستخدمت في عملية النصب والإحتيال.