وهران.. الإطاحة بتجار مخدرات متلبسين بحيازة 25 كلغ من الكيف

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإيقاع بشبكة إجرامية متكونة من 3 اشخاص ضبطت بحوزتهم 25 كلغ من الكيف المعالج.

وهي العملية التي تم تنفيذها استكمالا للتحقيقات في قضية ال 40 كلغ من الكيف المحجوزة منذ اسابيع.

اين تم إلقاء القبض على المتورط الرئيسي متلبسا بترويج هذه السموم على مستوى الجهة الشرقية للوطن أسفرت عن تحديد هوية مستلم الشحنة الذي كان يتنقل بهوية مزورة كونه محل بحث وصادر بشأنه أمر بالقبض.

ليتم الاطاحة بشريكيه تتراوح أعمارهم مابين 28و63 سنة مع حجز 25 كلغ من الكيف المعالج، مبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ220مليون سنتيم، 11 هاتفا نقالا ومركبتين من نوع هيليكس تستعمل في نقل وتوزيع المخدرات حيث تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالون بموجبه على العدالة.