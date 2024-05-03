وهران: الإطاحة بشبكات دولية مختصة في تنظيم رحلات الحرڨة

نحجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من الإطاحة بشبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري عبر سواحل ولاية وهران.

وحسب ما أفادت به ذات المصالح ” العملية جاءت بفضل تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومة، أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد هاته الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور و كذا أماكن نشاطها”.

وأسفرت عن توقيف 53 شخصا، من بينهم 21 أجنبيا، حجز 5 قوارب و6 محركات مختلفة القوة والأحجام.

بالإضافة إلى 7 مركبات تستعمل في عمليات التنقل، 42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لتر. وكذا مبالغ مالية تقدر بـ451 مليون سنتيم، 700 أورو و5000 ليرة لبنانية. مع حجز بوصلتين، قارورة مسيلة للدموع، جوازات سفر وهواتف نقالة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة حول جناية تكوين جمعية أشرار ضمن جماعة إجرامية منظمة لغرض الإعداد لجناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.