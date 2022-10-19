وهران: الإطاحة بشبكات منظمة تتاجر في “الماريخوانا” والمهلوسات

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، في عمليات متفرقة من تفكيك 3 شبكات إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد أسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا من بينهم 4 رعايا افريقيين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و44 سنة. كما أن عملية التوقيف الأولى تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكات الإجرامية المنظمة داخل قطاع الاختصاص. حيث وبعد ترصد نشاطهم المشبوه وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستصدار أذونات من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوس تم الايقاع بأفرادها مع حجز 258 غ ماريخوانا. 2535 قرص إكستازي وصاروخ. بالإضافة كذلك إلى مبلغ 199 مليون سنتيم من عائدات الترويج و3 مركبات كانت تستعمل في نقل هذه السموم.

كما تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لسيدي البشير في العملية الثانية من توقيف 4 أشخاص. مع حجز كمية من المخدرات على شكل 20 صفيحة قدر وزنها قدر بـ 2 كلغ من الكيف المعالج. 240 قرص صاروخ، 88 قرص إكستازي ومجموعة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

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الإيقاع بشبكة سرقة النحاس من مصنع توسيالي بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببطيوة في وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية. العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود عملية سرقة لكوابل نحاسية من مجمع الحديد والصلب توسيالي الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية ببطيوة. بعد تحقيقات واسعة تم التنقل الى عين المكان اين تم ضبط شاحنة من نوع جاك بها كمية من مادة النحاس. قدرت بـ 54 كلغ على متنها 9 متورطين في عملية السرقة تتراوح أعمارهم ما بين 23 الى 40 سنة. بعد توقيفهم و إقتيادهم الى مقر الفرقة لاستكمال التحقيقات معهم بتهمتي تكوين جمعية أشرار. لغرض الإعداد لجناية والسرقة بتوفر ظروف القطع والتعدد وباستحضار مركبة. وقد تم استرجاع المسروقات وحجز الشاحنة فيما تم تقديم المتهمين في قضية الحال أمام الجهات القضائية المختصة.

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