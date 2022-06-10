وهران: الإطاحة بشبكة إجرامية أحدهم ينتحل صفة كهربائي للسطو على المنازل

تمكنت عناصر من الامن الحضري ايسطو بالتنسيق مع الأمن الحضري الأول بولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية مسلحة مختصة في قضية السرقة بالكسر.

وفي هذا السياق جاءت هذه العملية النوعية التي تم تتفيذها بعد شكوى أودعها 5 ضحايا تعرضوا للسرقة من قبل شخص انتحل صفة كهربائي لدخول المنازل المستهدفة،

لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية والتقنية أسفرت عن تحديد هوية احد المشتبه فيهم وتوقيفه.

هذا و بعد استكمال التحقيقات واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش تم توقيف باقي أفراد الشبكة واسترجاع جهازي كمبيوتر محمولة، بالاضافة الى 5 ساعات يد ثمينة.

اضافة الى مجوهرات من المعدن الأصفر، و 6 هواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات السرقة، إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة.

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