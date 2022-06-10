وهران: الإطاحة بشبكة إجرامية أحدهم ينتحل صفة كهربائي للسطو على المنازل
تمكنت عناصر من الامن الحضري ايسطو بالتنسيق مع الأمن الحضري الأول بولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية مسلحة مختصة في قضية السرقة بالكسر.
وفي هذا السياق جاءت هذه العملية النوعية التي تم تتفيذها بعد شكوى أودعها 5 ضحايا تعرضوا للسرقة من قبل شخص انتحل صفة كهربائي لدخول المنازل المستهدفة،
لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية والتقنية أسفرت عن تحديد هوية احد المشتبه فيهم وتوقيفه.
هذا و بعد استكمال التحقيقات واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش تم توقيف باقي أفراد الشبكة واسترجاع جهازي كمبيوتر محمولة، بالاضافة الى 5 ساعات يد ثمينة.
اضافة الى مجوهرات من المعدن الأصفر، و 6 هواتف نقالة ومبلغ مالي من عائدات السرقة، إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة.
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كما توفيت امرأة وأصيب اخر في حادث اصطدام قاطرة أمامية لقطار يعمل بالخط الرابط بين وهران وعين تموشنت بسيارة بمنطقة بريدعة بلدية ودائرة بوتليليس.
وقد تنقلت وحدة الحماية المدنية مباشرة بعد تلقيها لنداء النجدة إلى عين المكان أين تم تسجيل جريح يبلغ من العمر حوالي 52 سنة متعدد الإصابات.
تم تقديم له الإسعافات الأولية في عين قبل تحويله نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي،
فيما نقلت جثة إمرأة تبلغ من العمر حوالي 37 سنة متوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.
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الإيقاع بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها في وهران
الإيقاع بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها في وهران
تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران
من الايقاع بشبكة إجرامية وطنية. الشبكة تنشط على مستوى الغرب والوسط من الوطن مختصة في سرقة المركبات وتزوير محرارات رسمية.
وقد أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص من بينهم شخصين محل بحث تتراوح أعمارهم ما بين 34 و43 سنة. كما تم استرجاع مركبتين ومبلغ يفوق 189 مليون سنتيم.
إلى جانب 5 هواتف نقالة. وهي العملية التي تمت بعد شكوى مفادها تعرض سيارته مركونة للسرقة مركبة من قبل مجهولين.
لتباشر ذات المصالح تحرياتها التقنية والعملياتية، حيث وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش مع تمديد الإختصاص لولايات مجاورة تم توقيف أفراد الشبكة.