وهران.. الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسانية من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات. والمؤثرات العقلية مع توقيف عدد من المروجين.

العمليات جاءت بناءً على معلومات مؤكدة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج هذه السموم على مستوى أحياء بلدية السانية. بعد تكثيف التحريات. وتنشيط عنصر الاستعلام، تمّ وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف 3 أشخاص.

مع حجز 7100 قرص مهلوس من مختلف الأنواع 6 كلغ من الكيف المعالج، مبلغ مالي قدره 216 مليون سنتيم من عائدات الترويج، أسلحة بيضاء، سيارة سياحية وهواتف نقالة.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية حيازة مخدرات. ومؤثرات عقلية من أجل البيع والوضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع من طرف جماعة إجرامية منظمة.