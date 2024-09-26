وهران: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران SRLTIS، خلال هذا الأسبوع. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية، تتكون من 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين (25 و65 سنة). مختصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية ، مع إسترجاع 15 مركبة من مختلف الأصناف.

وجاءت العملية على إثر مباشرة التحقيق حول معلومات بشأن نشاط شبكة إجرامية، مختصة في سرقة وتهريب السيارات، وتزوير ملفاتها القاعدية.

وأسفرت التحريات المعمقة التي باشرتها عناصر ذات المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. والمدعمة باستغلال وسائل التحري التقني، عن تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. والكشف عن الأسلوب الإجرامي المتمثل في تزوير البيانات القاعدية. لملفات إدارية خاصة بمركبات مسروقة بهدف طمس مواصفاتها التقنية، وذلك بتواطؤ موظفين من مصالح إدارية.

وأسفرت العملية عن ضبط 28 ملف قاعدي مزور، استرجاع 15 مركبة من مختلف الأصناف. منها من كانت محل سرقة بولايات مختلفة من الوطن، وأخرى محل تهريب دولي.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة، التهريب الدولي للمركبات. السرقة الموصوفة ، التزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية للمركبات، سوء إستغلال الوظيفة والمشاركة.