وهران: الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة.. وضبط 1.5 كلغ من الكوكايين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب وهران SRLCO الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة إجرامية منظمة دولية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة، وتضبط ما يقارب 1.5كلغ من الكوكايين .

القضية جاءت على إثر عمل إستعلاماتي وأبحاث ميديانية مكثفة باشرها محققو ذات المصلحة، أفضت إلى ضبط 01 كلغ و 456 غرام من الكوكايين ،مع تحديد هوية وتوقيف 10 عناصر من الشبكة الإجرامية .

و تمت العملية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، أسفرت أيضا عن حجز وضبط

07 مركبات سياحية، مبلغ مالي قدره 50مليون سنتيم، من عائدات الترويج .

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، عن جنايات الحيازة الإستراد، التصدير، الشحن، نقل و تخزين المخدرات الصلبة ضمن جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة يهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.