وهران: الإطاحة بشبكة إجرامية من ضمنها فتاة سرقت 8 ملايير سنتيم

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بأمن وهران من تفكيك جمعية أشرار. أقدمت على عملية سطو من داخل مسكن لمبلغ مالي قدره حوالي 8 ملايير سنتيم.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف 4 متورطين من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 30 الي 38 سنة.

العملية تمت استغلالا لشكوي تقدم بها ضحية السرقة تفيد بتعرض مسكنه للسرقة استهدفت مبلغ مالي قدره حوالي 8 مليار سنتيم من بينه 18000 أورو.

تحريات مصالح الأمن مكنت من تحديد هوية المتورطين حيث وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش والتوقيف. تم توقيف المتورطين وإسترجاع المبلغ المالي المسروق بالعملة الأجنبية قدره 18000 يورو. وأخر بالعملة الوطنية يفوق 1 مليار و 700 مليون سنتيم.