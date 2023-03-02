وهران: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 5100 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من الإطاحة بشبكة إجرامية. تورط أفرادها في الحيازة وتخزين ونقل المخدرات كيف المعالج والمواد الصيدلانية. ذات خصائص مؤثرة مع عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وأسفرت العملية عن توفيف شخصين يبلغان من العمر20و23سنة، أحدهما مسبوق قضائي.

كما تن حجز 5100 قرص مهلوس من نوع بريقابلين300ملغ وكمية من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 10غرام. ومركبتين تستعملان في النقل والتوزيع

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هما، سيحالان بموجبه أمام العدالة.

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