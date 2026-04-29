وهران: الإطاحة بشبكة اجرامية قامت بالسطو على مسكن واسترجاع قرابة 500 مليون سنتيم

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية قام أفرادها بالسطو على احد المساكن وسرقة مبلغ مالي معتبر. ثم الفرار نحو وجهة مجهولة.

وجاءت العملية المنجزة عقب تلقي عناصر الفرقة لبلاغ يفيد بتعرض احد المساكن لعملية سطو وسرقة مبلغ مالي. بعد الاستغلال الامثل للمعلومات تمكن عناصر الفرقة من تحديد هوية الفاعلين مع تحديد مكان تواجدهم. ليتم توقيفهم الواحد تلو الاخر.

كما أسفرت العملية عن استرجاع وضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ500 مليون سنتيم. وتوقيف 3 اشخاص . مركبة استخدمت في تسهيل نشاطهم الاجرامي.

و بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران.