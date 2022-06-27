وهران..الإطاحة بشبكة اجرامية وحجز أكثر من 27 كلغ قنب هندي

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من الايقاع بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وفي هذا السياق تم توقيف 4 متورطين تتراوح أعمارهم مابين 32 و43 سنة مسبوقين قضائيا وحجز 27 كلغ و600 غ من القنب الهندي.

كما تم تنفيذ العملية استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة، حيث وبعد مراقبة وترصد لتحركاتهم المشبوهة

عقب تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستصدار كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو.

بالمقابل تمت الإطاحة بهم مع حجز 27 كلغ و 600 غ من القنب الهندي، 4 هواتف نقالة.

ومركبتين كانتا تستعمل في نقل هذه السموم ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.

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