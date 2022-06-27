وهران..الإطاحة بشبكة اجرامية وحجز أكثر من 27 كلغ قنب هندي
تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من الايقاع بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.
وفي هذا السياق تم توقيف 4 متورطين تتراوح أعمارهم مابين 32 و43 سنة مسبوقين قضائيا وحجز 27 كلغ و600 غ من القنب الهندي.
كما تم تنفيذ العملية استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة، حيث وبعد مراقبة وترصد لتحركاتهم المشبوهة
عقب تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستصدار كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو.
بالمقابل تمت الإطاحة بهم مع حجز 27 كلغ و 600 غ من القنب الهندي، 4 هواتف نقالة.
ومركبتين كانتا تستعمل في نقل هذه السموم ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.
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والي وهران: الشروع في إحصاء المتضررين من الهزة الأرضية للتكفل بهم
والي وهران: الشروع في إحصاء المتضررين من الهزة الأرضية للتكفل بهم
كما قال والي ولاية وهران سعيد سعيود، أنه مباشرة بعد تسجيل الهزة الأرضية بولاية وهران شرعت السلطات الولائية والمحلية في التنقل إلى الأحياء لمعاينة الأضرار إن وجدت.
وأضاف والي وهران، خلال زيارة تفقدية عقب تسجيل هزة أرضية بالولاية للوقوف على الخسائر. أنه تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من أجل التكفل بالمتضررين.
حتى وإن تطلب الأمر تسخير المؤسسات التربوية لإيواء العائلات المتضررة إلى غاية التكفل بهم.
كما أشار الوالي، إلى أن الهيئة التقنية لمراقبة البنايات ستباشر عملها من أجل معاينة البنايات وإحصاء السكنات المتضررة جراء الهزة الأرضية التي ضربت الولاية. وبالتحديد منطقة قديل حيث بلغت شدتها 5.1 درجة على سلم ريشتر وتبعتها هزات إرتدادية.
كما كشف في ذات السياق، أنه سيتم إحصاء كافة الأماكن والمناطق التي تعاني من مشاكل وتدوينها حتى وإن تطلب الأمر ترحيل قاطنيها إلى سكنات لائقة. مضيفا ” أن الدولة الجزائرية لن تتخل عن أبنائها في وقت الشدة”.
وأضاف والي وهران، أنه وبعد المعاينة الأولية التي قام بها رفقة السلطات الولائية والمحلية تبين، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية كبيرة سوى بعض التشققات بالجدران والمنازل.
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هزة أرضية قوية تضرب وهران
سجلت مساء أمس الأحد، في حدود الساعة 20 و17د، هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على سلم ريشتر بولاية وهران.
وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”. فإن مركز الهزة حدّد بـ 12 كم شمال قديل بولاية وهران.
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