وهران: الإطاحة بشبكة بشبكة إجرامية.. وحجز ألفي قرص إكستازي

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بولاية وهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات بالوسط الحضري.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف 5 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 22 و32 سنة. من بينهم شخص محل بحث. كما نتم حجز 2000 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وجاءت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بإبرام المتهمين في قضية الحال صفقة بيع لهذه السموم وسط المدينة. حيث وبعد ترصد وتتبع لتحركاتهم. وأخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مسكن أحدهم نجح ذات العناصر في الإطاحة بهم وحجز 2000 قرص إكستازي.

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