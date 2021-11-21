وهران: الإطاحة بشبكة بشبكة إجرامية.. وحجز ألفي قرص إكستازي
تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بولاية وهران من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات بالوسط الحضري.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف 5 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 22 و32 سنة. من بينهم شخص محل بحث. كما نتم حجز 2000 قرص مهلوس من نوع إكستازي.
وجاءت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بإبرام المتهمين في قضية الحال صفقة بيع لهذه السموم وسط المدينة. حيث وبعد ترصد وتتبع لتحركاتهم. وأخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مسكن أحدهم نجح ذات العناصر في الإطاحة بهم وحجز 2000 قرص إكستازي.
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وهران: حجز 47 غرام من الكوكايين يطيح بشبكة لتنظيم رحلات الحرڨة
وهران: حجز 47 غرام من الكوكايين يطيح بشبكة لتنظيم رحلات الحرڨة
تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات الصلبة، الكيف والمهلوسات.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، فقد تورطت الشبكة أيضا في تنظيم رحلات ابحار سري إلى الجهة الأخرى من البحر المتوسط إنطلاقا من وهران.
العملية تم الإيقاع خلالها بـ 6 اشخاص من بينهم إمرأة مع حجز 47 غرام كوكايين وكمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة. إلى جانب مبلغ 12.6 مليون سنتيم و مركبتين تستعمل في نقل السموم.
كما تم الإطاحة بالشبكة استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط شخصين في المخدرات الصلبة والمهلوسات بالكورنيش الوهراني. أين أسفرت عملية تفتيش مسكنيها بعد أخذ اذن من وكيل الجمهورية عن حجز كمية الكوكايين.
واستكمالا للتحقيقات تبين أن الشبكة تنشط أيضا في تنظيم رحلات ابحار سري نحو السواحل الإسبانية، حيث حولا متورطان آخران مرأب مسكنهما إلى مخزن لعتاد الحرڨة. أين تم ضبط قارب نزهة بطول 5.40 متر مزود بمحرك بقوة 115 حصان.
بالإضافة إلى ضبط قارب مطاطي طوله 7 أمتار مزود بمحرك قوة 200 حصان، خزانات وقود، جهاز جيبياس، بوق نجدة، سترات، سلاح صيد بحري و سيارتين من نوع هليكس.
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