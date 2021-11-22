وهران: الإطاحة بشبكة تستغل أم وأطفالها في ترويج “الإكستازي”

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 13 بولاية وهران من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في الإتجار وترويج المؤثرات العقلية.

وأفضت العملية إلى توقيف شخصين في حالة تلبس أحدهما مسبوق قضائيا وبحوزتهما 9600 قرص مهلوس من نوع إكستازي. كما تم حجز مركبة تستخدم في نقل هذه السموم وأسلحة بيضاء إلى جانب معدات تستعمل في الإبحار السري.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بالتخطيط لتمرير شحنة من المؤثرات العقلية قصد ترويجها. باستعمال مركبة بها امرأة وأطفالها قصد التمويه وتضليل مصالح الأمن.

بعد عمليات ترقب وتتبع واسعة تم الإطاحة بالمتهم في حالة تلبس بحي الطورو على متن مركبة من نوع BOXER PEUGEOT. وأسفرت عملية تفتيشها عن ضبط كمية من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة بإحكام داخل كيس بلاستيكي تحت المقعد الأمامي للسائق.

وعقب اخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بتفتيش مسكن المتورط الرئيسي على مستوى أحد الأحياء الشعبية. تم حجز معدات تستعمل في الإبحار السري متمثلة في جهاز GPS، لباس نجدة، خزان وقود 20لتر مليء بالوقود ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة.

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