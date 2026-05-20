وهران.. الإطاحة بشبكة تُروّج المخدرات وحجز كمية من الكوكايين والمهلوسات

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة الشرطة القضائية لحي الصنوبر بلاية وهران، بحر الأسبوع المنصرم من تفكيك الهيكل الإجرامي لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات بقطاع الاختصاص.

وحسب بيان لمصالح الأمن العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا. والتي مفادها قيام المشتبه فيهم بالمتاجرة وتخزين هذه السموم، متخذين من مساكنهم وكرا لتخزينها وترويجها. عبر الأقاليم الحضرية باستعمال مركبة نفعية لتغطية نشاطهم الإجرامي.

ومكنت التحريات التي باشرها محققو المصلحة بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران. من تحديد هوية ومكان تواجدهم، ليتم توقيفهم وضبط كمية من السموم. قدر عددها بـ 6397 قرص من نوع بريغابالين 300ملغ، و583 غرام من الكوكايين. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. تم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة قدموا بموجبه أمام العدالة في قضية الحال.

