وهران: الإطاحة بشبكة تُروّج لتأشيرات وعروض عمل بالخارج عبر الفايسبوك

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوهران، من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في النصب تحت غطاء وكالة سياحية وهمية عبر صفحات الفيسبوك وإنستغرام راح ضحيتها أكثر من 100 شخص.

العملية، تمت بناءً على تحقيقات باشرتها ذات الفرقة بعد إيداع شكوى ضد وكالة سياحية وهمية المسماة HN SERVICES الكائن مقرها بوهران. كانت تستدرج ضحاياها من خلال إعلانات عبر صفحات الفيسبوك وإنستغرام. تقدم خلالها عروضا مغرية متمثلة في توفير التأشيرات السياحية. تأشيرات دراسة، عروض العمل والإقامة بدول الاتحاد الأوروبي وكندا.

وكشفت الفرقة عن وجود ضرر مالي أولي محل النصب، قدر ما يفوق 04 ملايير سنتيم و 13500 يورو. فيما بلغ عدد الضحايا 100 ضحية مرشح للإرتفاع.

بعد استصدار أذون بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تم توقيف 7 أشخاص أودعوا الحبس المؤقت.