وهران: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز 85 كلغ ومليارين ونصف سنتيم

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات. وحجز 85 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي من العملة الوطنية،.

حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الدرك الوطني، فإنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها. لاسيما الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تمكنت أفراد فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني بوهران. بالتنسيق مع أفراد المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بالشراقة والمفرزة الخاصة للتدخل بالمعالمة. من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المخدرات يمتد نشاطها انطلاقا من الحدود المغربية إلى التراب الوطني وصولا إلى عدة ولايات داخلية”.

كما أشار البيان، إلى أنه وبعد تكثيف التحريات والإستعلام وتواصل عمليات الترصد والتتبع لعناصر الشبكة. وبالتنسيق مع الجهات القضائية وتمديد الاختصاص. تم تفتيش عدة منازل في عدة ولايات من التراب الوطني لتكلل العملية بتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة. بالإضافة كذلك إلى حجز 85 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي من العملة الوطنية يفوق مليارين ونصف مليار سنتيم وحجز 15 هاتف نقال ومركبة نفعية وأخرى سياحية”.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم الأطراف المعنية أمام نيابة الجمهورية. فور استكمال إجراءات التحقيق عن “جناية التهريب المهدد للأمن الوطني والصحة العمومية”.